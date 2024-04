Carro atinge poste na Via Rápida e deixa moradores sem luz Um acidente entre um carro e um poste foi registrado na noite deste domingo (21), no bairro Portão, em Curitiba. A colisão aconteceu...

Motorista se distrai, derruba poste e interdita Via Rápida em Curitiba

Um acidente entre um carro e um poste foi registrado na noite deste domingo (21), no bairro Portão, em Curitiba. A colisão aconteceu em uma região de curva da rua Francisco Frischmann, também conhecida como Via Rápida. Com o impacto, o poste chegou a cair em cima do automóvel.

