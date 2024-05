Casal inova ao criar plataforma de IA para encontrar pets perdidos no RS Um casal de Canoas, no Rio Grande do Sul, lançou uma plataforma de inteligência artificial (IA) para reunir pets perdidos dos tutores...

Alto contraste

A+

A-

Casal lança IA para unir pets perdidos com tutores no Rio Grande do Sul

Um casal de Canoas, no Rio Grande do Sul, lançou uma plataforma de inteligência artificial (IA) para reunir pets perdidos dos tutores. A princípio, a ideia é unificar as informações dadas pelas pessoas com as dos abrigos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Família lamenta morte de mulher após ataque de touro: “Linda e serena”

• Mulher morre atacada por touro no interior do Paraná

• Mulher faz o próprio parto em casa três semanas antes da data prevista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.