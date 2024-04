Chocante: Homem é atropelado e executado com 26 tiros Ele estava numa bicicleta e nem imaginava: foi atropelado, depois executado com 26 tirosLeia a matéria completa no nosso parceiro...

