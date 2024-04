Curitiba bate recorde de frio com 12,5°C nesta quinta-feira (18) A cidade de Curitiba registrou o dia mais frio do ano nesta quinta-feira (18), com 12,5°C, de acordo com...

Curitiba registra dia mais frio do ano com 12,5°C nesta quinta-feira (18)

A cidade de Curitiba registrou o dia mais frio do ano nesta quinta-feira (18), com 12,5°C, de acordo com medição do Simepar. Os curitibanos que precisaram sair cedo de casa sentiram na pele a mudança na temperatura e sinais de que os meses mais gelados do ano se aproximam.

