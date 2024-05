David Sanborn: O legado do saxofonista influente que nos deixou aos 78 anos O saxofonista David Sanborn morreu no último domingo (12), aos 78 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Ele foi um dos músicos...

Alto contraste

A+

A-

Quem foi David Sanborn, saxofonista influente que morreu aos 78 anos

O saxofonista David Sanborn morreu no último domingo (12), aos 78 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Ele foi um dos músicos mais influentes no instrumento, bem como fez sucesso nos gêneros de pop, R&B e jazz. A informação da morte do músico foi publicada no perfil dele nas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• “A rifa mais bonita da cidade”: empresários se reúnem para arrecadar dinheiro para o RS

• Quase 3,5 mil toneladas de doações já foram recebidas nos postos de coleta espalhados pelo PR

• Quadro do cavalo Caramelo é leiloado por R$ 130 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.