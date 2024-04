Descoberta de esquema de fraude em leilões judiciais choca o Paraná O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu cinco...

Operação investiga esquema de fraude em leilões judiciais no Paraná

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar nesta terça-feira (30). A “Operação Arremate” investiga fraude em leilões judiciais realizados pelo Poder Judiciário em Londrina, no norte do estado.

