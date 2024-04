Descubra a data do Dia das Mães no Brasil! O dia das mães é uma data especial para muitas famílias e homenageia a figura materna, como o próprio nome sugere. No Brasil, a comemoração...

Que dia é comemorado o dia das mães no Brasil?

O dia das mães é uma data especial para muitas famílias e homenageia a figura materna, como o próprio nome sugere. No Brasil, a comemoração ocorre sempre no segundo domingo do mês de maio. Em 2024, será no dia 12 de maio.

