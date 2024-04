Descubra como Cascavel manterá os serviços essenciais no feriado do Dia do Trabalhador A Prefeitura de Cascavel já divulgou o abre e fecha do feriado. Nesta quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, as repartições públicas...

Abre e fecha: Cascavel mantém funcionamento de serviços essenciais no 1º de maio

A Prefeitura de Cascavel já divulgou o abre e fecha do feriado. Nesta quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, as repartições públicas estarão fechadas. Na quinta-feira (2), o horário de funcionamento volta ao normal. Já os serviços essenciais serão mantidos, mesmo no dia do feriado.

