Descubra como cuidar da saúde muscular dos seus pets

Conheça as doenças que causam perda de massa muscular nos pets?

Da mesma forma como acontece com os humanos, o envelhecimento é um processo biológico que faz parte da vida dos animais. Nesta fase, os cuidados com os companheiros peludos devem ser redobrados, especialmente com foco na saúde muscular. A caquexia e a sarcopenia, por exemplo são síndromes comuns nesta fase e que resultam em perda de massa muscular, impactando a saúde e qualidade de vida dos pets.

