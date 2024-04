Descubra como sair do superendividamento no Paraná Para quem está superendividado e busca alguma saída, pode encontrar ajuda no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania...

Está superendividado? Veja como buscar uma renegociação no Paraná

Para quem está superendividado e busca alguma saída, pode encontrar ajuda no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). No Cejusc é possível tentar chegar a um acordo direto com a instituição credora para resolver a pendência.

