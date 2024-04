Descubra mais sobre Landy Párraga, ex-candidata a miss assassinada Landy Párraga Goyburo, de 23 anos, ex-candidata a miss, foi assassinada a tiros no último domingo (29), em Quevedo, no Equador. A...

Landy Párraga: quem era a ex-candidata a miss assassinada a tiros

Landy Párraga Goyburo, de 23 anos, ex-candidata a miss, foi assassinada a tiros no último domingo (29), em Quevedo, no Equador. A suspeita é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, após a jovem ter sido mencionada em conversas de narcotraficantes.

