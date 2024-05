Ric |Do R7

Descubra mais sobre o Costa Rica, próximo adversário do Maringá FC na Série D O Maringá FC vai enfrentar o Costa Rica-MS pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será no domingo (12), às 19h30, no Willie Davids.

Conheça o Costa Rica, adversário do Maringá FC na terceira rodada da Série D

O Maringá FC vai enfrentar o Costa Rica-MS pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será no domingo (12), às 19h30, no Willie Davids.

