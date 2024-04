Descubra o que estará aberto e fechado em Londrina no feriado do Dia do Trabalhador A Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná, divulgou os serviços que estarão funcionando durante o feriado do Dia do Trabalhador...

Alto contraste

A+

A-

Veja o que abre e fecha em Londrina no feriado do Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná, divulgou os serviços que estarão funcionando durante o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio. Serviços essenciais, como saúde e defesa social, permanecem com o horário normal. Porém, outros podem sofrer alterações e voltar somente na quinta (02). Confira:

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Queda de paramotor: vítima postou vídeos de treinamento dias antes de morrer

• UEFA Champions League chega nas semifinais com grandes duelos

• Grávida é feita refém pelo ex-namorado e equipes negociam liberação desde às 7h



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.