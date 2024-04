Evento imperdível para os amantes de animais! O 13° Jardim Animal no Shopping Jardim das Américas acontece neste sábado (20). O evento é realizado em parceria com a ONG Fica Comigo...

Alto contraste

A+

A-

13º Jardim Animal acontece neste sábado (20) no Shopping Jardim das Américas

O 13° Jardim Animal no Shopping Jardim das Américas acontece neste sábado (20). O evento é realizado em parceria com a ONG Fica Comigo e com apoio da Quali Vita Pet Shop e da Organnact.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.