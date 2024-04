Família procura cachorro desaparecido em Curitiba Uma família de Curitiba está em busca do cachorro Bob que desapareceu na tarde do dia 25 de abril, na região do bairro Alto da Glória...

Você viu o Bob? Família procura cachorro desaparecido em Curitiba

Uma família de Curitiba está em busca do cachorro Bob que desapareceu na tarde do dia 25 de abril, na região do bairro Alto da Glória. O animal escapou da coleira durante um passeio e não foi mais visto.

