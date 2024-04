Foragido por assalto em empresa de transporte de valores é capturado O suspeito que estava foragido por participar do assalto a uma empresa de transporte de valores, em Guarapuava, na região Oeste do...

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de assalto em empresa de transporte de valores, em Guarapuava, é preso

O suspeito que estava foragido por participar do assalto a uma empresa de transporte de valores, em Guarapuava, na região Oeste do Paraná, foi preso na última quarta-feira (17). O homem foi localizado em Capão Redondo, no estado de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Grande Conquista 2: veja a lista com todos os participantes

• Suspeito de assalto em empresa de transporte de valores, em Guarapuava, é preso

• Produtos de beleza são arrecadados para presentear mães da APACN; veja como doar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.