Frente fria traz temperaturas congelantes para o Paraná A frente fria que avança pelo Sul do Brasil atingiu o Paraná nesta quinta-feira (18) e fez as temperaturas...

Alto contraste

A+

A-

Frio no Paraná: Frente fria derruba temperaturas e mínima chega a 4,9ºC

A frente fria que avança pelo Sul do Brasil atingiu o Paraná nesta quinta-feira (18) e fez as temperaturas despencarem. Nesta manhã, a cidade mais gelada do estado foi General Carneiro com 4,9ºC, de acordo com medição do Simepar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• ExpoApras: Fabricante lança refrigerante com embalagem exclusiva para Curitiba

• Balanço Geral e Ver Mais Oeste Ao Vivo | 18/04/2024

• RIC Notícias Noite Ao Vivo | 18/04/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.