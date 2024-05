Grande apreensão de cocaína no Porto de Paranaguá Foi apreendido na tarde da última quinta-feira (9), 51,5 kg de cocaína no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense. Os pacotes das...

Mais de 50kg de cocaína são apreendidos no Porto de Paranaguá

Foi apreendido na tarde da última quinta-feira (9), 51,5 kg de cocaína no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense. Os pacotes das drogas foram encontrados no compartimento do motor de um contêiner vazio, que vinha da Bélgica.

