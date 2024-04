Grave acidente na BR-376: guincho tem cabine arrancada por caminhão

Alto contraste

Guincho tem cabine arrancada por caminhão ao acessar área de escape da BR-376

Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente envolvendo um guincho e o caminhão que estava sendo transportado pelo veículo, na manhã desta quinta-feira (18). O acidente foi registrado na área de escape da BR-376, na altura do Km 667,3 em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na descida da Serra do Mar, sentido Santa Catarina. A cabine do guincho foi arrancada com o impacto da colisão.

