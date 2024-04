Grêmio x Bahia: A polêmica decisão que pode mudar o resultado do jogo O jogo do Bahia contra o Grêmio, no último domingo (28), na Arena Fonte Nova, ainda não acabou. Teve o apito final, mas pode ser...

O jogo do Bahia contra o Grêmio, no último domingo (28), na Arena Fonte Nova, ainda não acabou. Teve o apito final, mas pode ser anulado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Jailson Macedo Freitas, presidente da Comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol, se tornou o pivô do caso. Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br Leia mais em RIC.com.br



