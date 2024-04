Grupo RFK lança refrigerante com embalagem exclusiva durante ExpoApras em Curitiba O Grupo RFK, fabricante de bebidas com sede em Londrina e plantas industriais em quatro estados brasileiros...

Alto contraste

A+

A-

ExpoApras: Fabricante lança refrigerante com embalagem exclusiva para Curitiba

O Grupo RFK, fabricante de bebidas com sede em Londrina e plantas industriais em quatro estados brasileiros, é um dos destaques da ExpoApras, que acontece de 16 a 18 de abril, no Expotrade, em Curitiba. A empresa apresenta a nova versão do refrigerante Refriko, sabor tubaína, com uma embalagem exclusiva para o mercado de Curitiba. Também o energético Furioso, que passou por um recente rebranding e está de cara nova.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• ExpoApras: Fabricante lança refrigerante com embalagem exclusiva para Curitiba

• Balanço Geral e Ver Mais Oeste Ao Vivo | 18/04/2024

• RIC Notícias Noite Ao Vivo | 18/04/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.