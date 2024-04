Homem é preso por assassinar a namorada no Paraná; crime chocou a região Um homem foi preso por assassinar namorada em Quedas do Iguaçu, na região oeste do estado. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR...

Homem é preso por assassinar a namorada no Paraná; crime ocorreu após discussão

Um homem foi preso por assassinar namorada em Quedas do Iguaçu, na região oeste do estado. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR) o suspeito, de 27 anos, to crime aconteceu na última segunda (15), após uma discussão. Identificada como Mariele Soares, de 23 anos, a vítima continha sinais de agressão na cabeça e no tórax.

