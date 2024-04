Homem é preso por instalar câmera escondida em banheiro de casa alugada Um homem foi preso, suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro do imóvel em que alugava. No local, crianças e adolescentes...

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso por instalar câmera escondida em banheiro de casa alugada

Um homem foi preso, suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro do imóvel em que alugava. No local, crianças e adolescentes foram gravadas tomando banho. O locador foi identificado como Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• “Clubinho da luta”: professor é acusado de promover brigas em sala de aula

• Jovem motociclista perde o controle e bate contra uma van estacionada

• Homem é preso por instalar câmera escondida em banheiro de casa alugada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.