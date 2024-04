Homem morre eletrocutado em tentativa de roubo no Paraná Um homem morreu eletrocutado após tentar roubar fios elétricos de uma obra em Cambé, no norte do Paraná, nesta terça-feira (16)....

Homem morre eletrocutado após tentar roubar fios elétricos no Paraná

Um homem morreu eletrocutado após tentar roubar fios elétricos de uma obra em Cambé, no norte do Paraná, nesta terça-feira (16). O suspeito invadiu o local e teria sofrido uma descarga elétrica ao cortar os fios. Trabalhadores encontraram o indivíduo caído no quintal.

