Homem que morreu em queda de paramotor postou vídeos de treinamento dias antes do acidente

Queda de paramotor: vítima postou vídeos de treinamento dias antes de morrer

O homem que morreu durante a queda de um paramotor no último domingo (28) havia postado vídeos de treinamento de voo dias antes do acidente, que aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

