Jovem com extenso histórico de roubos é presa no Paraná; veja vídeo

Uma jovem, de 20 anos, foi presa por suspeita de envolvimento em uma série de furtos na região de Ibiporã, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Civil (PC), ela possui extenso histórico de roubos em estabelecimentos da cidade, com registros de furtos qualificados e roubo agravado.

