Julgamento de padrasto acusado de matar enteada é adiado no Paraná

Júri de padrasto acusado de matar enteada pela guarda no neto é adiado no Paraná

A Justiça do Paraná adiou o julgamento de Everson Luís Cilian, padrasto acusado de matar a enteada Andréa Rosa de Lorena por causa da guarda do neto, em 2007, no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O júri estava marcado para quarta-feira (15), no Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul.

