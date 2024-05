Ludmilla: Cancelamento da turnê e show em Curitiba

Ric |Do R7

Ludmilla cancela turnê após briga; show em Curitiba seria em agosto

A cantora Ludmilla anunciou nesta quarta-feira (15), que a turnê ‘Ludmilla in The House Tour' foi cancelada. A atração tinha data marcada em Curitiba, no dia 16 de agosto deste ano.

