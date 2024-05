Ric |Do R7

Médico Leandro Medice: o legado de quem buscava ajudar o máximo

Médico morto em abrigo no RS gravou vídeo antes de viagem: “Ajudar o máximo”

O médico Leandro Medice, de 41 anos, que foi encontrado morto dentro de um abrigo no Rio Grande do Sul, gravou um vídeo antes de viajar ao estado gaúcho para ajudar as vítimas das chuvas. O cardiologista faleceu na última segunda-feira (13), em São Leopoldo.

