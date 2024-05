Ministério Público do Paraná abre ação civil pública contra Prefeitura de Curitiba por irregularidades na FAS Após a denúncia de maus-tratos contra os adolescentes, alguns deles autistas, atendidos na Casa do Piá 1, o Ministério Público do...

MP abre ação civil contra a Prefeitura de Curitiba por irregularidades na FAS

Após a denúncia de maus-tratos contra os adolescentes, alguns deles autistas, atendidos na Casa do Piá 1, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) ajuizou ação civil pública contra o Município de Curitiba e a Fundação de Ação Social (FAS). Na ação, ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente da capital, o MP relata diversas irregularidades encontradas no funcionamento das entidades de acolhimento que integram a política de assistência social do município.

