Motorista de ônibus escolar é demitido após acidente que deixou estudantes feridos

Motorista de ônibus escolar que tombou no norte do PR é demitido

O motorista do ônibus escolar que tombou em Apucarana, no norte do Paraná, foi demitido pela empresa terceirizada que prestava o serviço de transporte para a Prefeitura Municipal. O veículo levava ao menos 27 alunos e vários estudantes precisaram de atendimento médico. O caso ocorreu no dia 17 de abril.

