Mulher cai no golpe do presente e perde R$ 8 mil

Mulher cai no golpe do presente no dia do aniversário e perde R$ 8 mil

Uma mulher perdeu ao menos R$ 8 mil no dia do próprio aniversário, 25 de abril, após ser vítima de um crime de estelionato. Ela teria recebido uma ligação afirmando que ganharia uma cesta de doces para comemorar se pagasse uma taxa de entrega, mas caiu no golpe do presente. O caso ocorreu em Londrina, no norte do Paraná.

