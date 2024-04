Mulher causa polêmica ao jogar fezes em bar de Guará Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança jogando fezes em um bar em Guará, no Distrito Federal. A cena registra o momento...

Mulher invade bar, discute com dono do local e joga fezes no chão

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança jogando fezes em um bar em Guará, no Distrito Federal. A cena registra o momento em que ela entra no local e despeja no chão uma sacola cheia de fezes.

