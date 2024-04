Obras de revitalização da orla de Matinhos: novidades e panorama As obras de revitalização da orla de Matinhos, no Litoral do Paraná, foram retomadas nesta terça-feira (16). Elas englobam o trecho...

Obras de revitalização da orla de Matinhos são retomadas; veja panorama

As obras de revitalização da orla de Matinhos, no Litoral do Paraná, foram retomadas nesta terça-feira (16). Elas englobam o trecho de aproximadamente 600 metros entre os balneários de Praia Grande e Flórida.

