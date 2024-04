Operação policial desmantela esquema de corrupção em Curitiba e região Nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira (16), em uma operação da Polícia Civil do Paraná...

Polícia cumpre mandados em operação contra corrupção em Curitiba e região

Nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira (16), em uma operação da Polícia Civil do Paraná contra corrupção. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais. As investigações iniciaram em abril de 2023.

