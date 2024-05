Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Receita deliciosa e rápida substitui o pão: pronta em 15 minutos

Que tal uma receita para substituir o pão, evitando aquele inchaço causado pelo consumo de farinha de trigo? Mais ainda, fica uma delícia com o cafezinho e é feita com ingredientes comuns em casa. Aliás, é quase zero carboidrato, o que garante até mesmo fazer parte de dietas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado da +Milionária 146 hoje (15/05/2024); prêmio R$ 185 milhões

• ‘Operário da Cultura’ lança livro emblemático em Curitiba: meio século de retrato do paranaense

• Polícia prende 5 suspeitos que fazem parte de bando especializado em roubo de motos em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.