Regulamentação da IA em campanha eleitoral: desafios e perspectivas

Regulamentação da IA em campanha eleitoral domina debate do Compol Paraná 2024

Como a Inteligência Artificial deve ser empregada de forma responsável em campanhas eleitorais e o que pode evitar seu uso indiscriminado, capaz de minar a democracia brasileira? A resposta não é simples mas passa pelo debate público e pela regulamentação urgente, defendeu o sociólogo e marqueteiro Marcelo Senise, empossado presidente do Instituto Brasleiro de Regulamentação da Inteligência Artificial (IRIA), durante a primeira edição no Paraná do Congresso Brasileiro de Comunicação Política, o Compol.

