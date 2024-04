Temporal causa estrago no RS: duas pessoas morreram O Rio Grande do Sul tem tido problemas com temporais em todo o estado. As fortes chuvas já atingiram ao menos 65 municípios, até...

Fortes temporais atingem 65 cidades do RS; duas pessoas morreram

O Rio Grande do Sul tem tido problemas com temporais em todo o estado. As fortes chuvas já atingiram ao menos 65 municípios, até esta terça-feira (30). Vendavais, descargas elétricas, queda de granizo e alagamentos foram alguns dos estragos registrados. Além disso, duas pessoas morreram.

