Tragédia em Campinas: Vigilante mata ex-namorada de 18 anos após término conturbado Uma jovem de 18 anos foi assassinada a tiros por um vigilante, de 55, no último domingo (14), em Campinas, São Paulo. De acordo com...

Vigilante de 55 anos mata ex-namorada de 18 anos após não aceitar término

Uma jovem de 18 anos foi assassinada a tiros por um vigilante, de 55, no último domingo (14), em Campinas, São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o autor tirou a própria vida na sequência, após não aceitar o fim do relacionamento com a jovem.

