Tragédia em Sabáudia: Criança de 2 anos morre atropelada por ônibus escolar enquanto estava em cadeirinha de bicicleta A pequena Lara Akemy de Araújo, de 2 anos, que morreu atropelada por um ônibus escolar em Sabáudia, no Norte do Paraná, estava na...

Criança que morreu atropelada por ônibus escolar estava em cadeirinha de bicicleta

A pequena Lara Akemy de Araújo, de 2 anos, que morreu atropelada por um ônibus escolar em Sabáudia, no Norte do Paraná, estava na cadeirinha de uma bicicleta. A criança estava com a mãe quando o acidente aconteceu, conforme informações do portal Canal 38. A mulher teve apenas ferimentos leves, mas a filha não resistiu.

