Tragédia na BR-277: Idoso morre em acidente com carreta no oeste do Paraná Um idoso de 74 anos morreu após bater de frente com uma carreta, na BR-277, no oeste do estado. O acidente foi no início da noite...

Idoso morre após bater de frente com caminhão na BR-277, em Guaraniaçu

Um idoso de 74 anos morreu após bater de frente com uma carreta, na BR-277, no oeste do estado. O acidente foi no início da noite de segunda-feira (13), na altura do km 526 da rodovia, entre as cidades de Guaraniaçu e Ibema. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, apesar da força do impacto.

