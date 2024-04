Tragédia na BR-369: Policial militar morre em acidente de trânsito

Alto contraste

Policial militar morre em grave acidente de trânsito na BR-369

Uma policial militar morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (24). Ela estava em um carro com outros dois colegas e a suspeita é de que retornavam para casa depois do trabalho. O veículo colidiu com uma caminhonete na BR-369, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná.

