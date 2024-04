Tragédia na BR-373: Ciclista morre atropelado por carreta em Ponta Grossa

Alto contraste

Ciclista morre atropelado na BR-373 após ser atingido por carreta, no Paraná

Um ciclista, de 61 anos, morreu nesta quarta-feira (17) após ser atropelado por uma carreta na BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 19h45, na altura do km 177, no trecho urbano da rodovia, conhecido como Avenida Souza Naves.

