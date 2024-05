Tragédia no campo: Jovem de 26 anos morre durante limpeza de colheitadeira no Paraná Um jovem, de 26 anos, morreu enquanto realizava a limpeza de uma máquina colheitadeira em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná....

Ric|Do R7 16/05/2024 - 11h33 (Atualizado em 16/05/2024 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share