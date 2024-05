Tragédia no mundo da música: rapper paranaense Guilherme "Banks" nos deixa aos 32 anos O rapper Guilherme Gonçalves, também conhecido como “Banks” ou “Gaya”, morreu aos 32 anos na residência onde mora no domingo (12),...

Morre rapper paranaense, Guilherme “Banks”, aos 32 anos: “Vazio em nossos corações”

O rapper Guilherme Gonçalves, também conhecido como “Banks” ou “Gaya”, morreu aos 32 anos na residência onde mora no domingo (12), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada. Além da carreira na música, Guilherme também trabalhava em um estabelecimento comercial na cidade paranaense. As informações são do site aRede.

