Triste notícia: médico falece ao ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul A morte do médico Leandro Medici em um abrigo no Rio Grande do Sul causou comoção nas redes sociais nesta terça-feira (14). O cardiologista...

Alto contraste

A+

A-

Morte de médico no Rio Grande do Sul causa comoção: “Deus está orgulhoso de ti”

A morte do médico Leandro Medici em um abrigo no Rio Grande do Sul causou comoção nas redes sociais nesta terça-feira (14). O cardiologista havia ido até o estado gaúcho para ajudar as vítimas das chuvas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Morte de médico no Rio Grande do Sul causa comoção: “Deus está orgulhoso de ti”

• Motorista destrói estação-tubo após perder controle de picape e causar acidente

• Motorista bêbada fura preferencial, bate em carro de família e tenta fugir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.