Abordagem sem anunciar assalto e único disparo: o que se sabe sobre criminosos que balearam militar grávida no RJ Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos, continua internada em estado gravíssimo. O bebê não resistiu Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2025 - 20h22 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h50 )

Militar foi baleada no quadril RECORD

A polícia tenta identificar os criminosos envolvidos no caso da sargento da Marinha grávida baleada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima continua internada em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, na mesma região. Apesar de não ter sido atingido, o bebê não resistiu e morreu.

Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos, foi atingida por um tiro no quadril quando estava no carro com o marido, no domingo (10).

Após a comemoração no Dia dos Pais, o casal se despedia de parentes quando uma dupla de moto se aproximou do veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que os criminosos fizeram um disparo no momento em que o motorista acelerou. Eles fugiram sem levar nada.

A irmã de Juliana, que estava de carona e havia acabado de desembarcar do veículo, viu a abordagem.

“Estávamos nos despedindo deles quando percebi que meu cunhado acelerou o carro. Em seguida, a gente ouviu o barulho do tiro. Foi quando a gente percebeu que se tratava de um assalto. Meu cunhado foi com o automóvel, e os bandidos vieram na direção oposta”, explicou a testemunha.

Em entrevista à RECORD, o delegado Túlio Pelosi disse investigar o caso como tentativa de homicídio.

“Pelo que consta no registro de ocorrência, eles em nenhum momento verbalizaram o assalto tampouco fizeram gestos como se fosse um assalto. Eles dispararam a arma, e, depois, o casal saiu com o carro do local. Nesse sentido, mandei tipificar o caso como tentativa de homicídio de três pessoas: o casal e a irmã que estava dentro do carro”, ressaltou o delegado.

