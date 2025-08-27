Agentes da Defesa Civil são presos por dopar e abandonar animais em Cordeiro (RJ)
No momento da detenção, o grupo estava uniformizado e usava uma viatura oficial para deixar oito cachorros em uma área rural
Seis funcionários da Defesa Civil do município de Cordeiro, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foram presos por maus-tratos a animais, nesta quarta-feira (27). Eles são suspeitos de dopar e abandonar cães.
No momento da detenção, o grupo estava uniformizado com coletes e usava um carro oficial para deixar oito cachorros em uma área rural. Os cães estavam sedados e foram encaminhados para atendimento veterinário. Os agentes apreenderam seringas e frascos de sedativos.
Imagens feitas por policiais mostram o momento em que um funcionário coloca um dos cachorros na caçamba da viatura. É possível identificar outros animais no veículo.
A delegacia da cidade, a 154ª DP, já apurava a morte de animais encontrados na região. De acordo com a Polícia Civil, as investigações tentam identificar outros casos.
Para a polícia, a investigação revelou que os suspeitos sedavam e abandonavam os animais para morrer.
A RECORD tentou entrar em contato com a Prefeitura de Cordeiro, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.
