Agentes da Defesa Civil são presos por dopar e abandonar animais em Cordeiro (RJ) No momento da detenção, o grupo estava uniformizado e usava uma viatura oficial para deixar oito cachorros em uma área rural Rio de Janeiro|Do R7 27/08/2025 - 18h41 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h52 )

Oito animais foram resgatados e levados para atendimento veterinário Divulgação/Polícia Civil

Seis funcionários da Defesa Civil do município de Cordeiro, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foram presos por maus-tratos a animais, nesta quarta-feira (27). Eles são suspeitos de dopar e abandonar cães.

No momento da detenção, o grupo estava uniformizado com coletes e usava um carro oficial para deixar oito cachorros em uma área rural. Os cães estavam sedados e foram encaminhados para atendimento veterinário. Os agentes apreenderam seringas e frascos de sedativos.

Imagens feitas por policiais mostram o momento em que um funcionário coloca um dos cachorros na caçamba da viatura. É possível identificar outros animais no veículo.

Agentes colocavam os animais em uma viatura oficial Divulgação/Polícia Civil

A delegacia da cidade, a 154ª DP, já apurava a morte de animais encontrados na região. De acordo com a Polícia Civil, as investigações tentam identificar outros casos.

‌



Para a polícia, a investigação revelou que os suspeitos sedavam e abandonavam os animais para morrer.

A RECORD tentou entrar em contato com a Prefeitura de Cordeiro, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

