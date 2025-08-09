Agrediu policiais e tentou pegar arma: o que se sabe sobre caso do ex-jogador do Botafogo que atropelou vítimas no Rio
Luan Plácido, de 21 anos, foi solto após pagar fiança; polícia investiga o motivo do comportamento agressivo dele
O jogador Luan Plácido, de 21 anos, vai responder em liberdade pelo atropelamento de quatro pessoas no Rio de Janeiro — uma das vítimas morreu no hospital e outra está internada em estado grave.
Após o acidente, Luan foi levado para a delegacia e demonstrou um comportamento agressivo. No trajeto, o jogador xingou, agrediu policiais, tentou pegar uma arma e danificou a viatura.
Na 42ª DP (Recreio), Luan foi algemado e chegou a ser preso em flagrante por crimes como desacato, lesão corporal contra os policiais, lesão corporal culposa contra as vítimas de trânsito e dano ao patrimônio público.
Após ter sido medicado, o atleta foi encaminhado para fazer exames no Instituto Médico Legal, mas se recusou a fornecer material genético para análise de alcoolemia e substâncias tóxicas.
No depoimento obtido pela RECORD, o jogador disse fazer uso de medicamentos controlados e negou o uso de drogas ou bebida alcoólica. Porém, Luan acabou solto após pagar uma fiança de R$ 3.000.
Em entrevista à RECORD, o delegado Alan Luxardo explicou que seguiu a legislação neste caso. Ele também ressaltou que, após a morte de uma das vítimas, o crime de homicídio culposo (sem intenção de matar) será incluído no inquérito a ser encaminhado ao Ministério Público.
O acidente aconteceu na estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, na zona oeste, na manhã de sexta-feira (8). A polícia investiga se o jogador avançou o sinal vermelho ou dirigia em alta velocidade no momento em que atingiu três ciclistas e um pedestre.
O delegado Alan Luxardo também afirmou que apura o motivo do comportamento agressivo do jogador e se o estado alterado dele tem relação com questões psicológicas.
Luan é zagueiro e jogou em times do Brasil e dos Estados Unidos. No Rio, ele passou pela base do Botafogo e, em 2024, atuou pelo Boavista.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp