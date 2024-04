Rio de Janeiro |Do R7

Após temporal, Rio de Janeiro terá semana com chuva fraca a moderada e céu nublado Até a próxima quinta-feira (28), ventos úmidos devem manter o tempo instável na capital fluminense

Céu ficará predominantemente nublado Céu ficará predominantemente nublado (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Após um forte temporal atingir parte do estado do Rio de Janeiro, a previsão é que a semana tenha chuva de intensidade fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento do dia. O céu ficará nublado.

Nesta segunda-feira (25), a temperatura apresentou leve elevação e a cidade retornou ao estágio de normalidade.

Até a próxima quinta-feira (28), ventos úmidos do oceano devem manter o tempo instável na capital fluminense.

Segundo o sistema Alerta Rio, o índice pluviométrico pode passar de 10mm/h em, pelo menos, uma região do município.

De terça (26) a sexta-feira (29), a mínima ficará entre 18 °C e 20 °C. Já as máximas devem variar entre 27 °C e 28 °C.

Marinha encerra aviso de ressaca

A Marinha encerrou o aviso de ressaca na noite do último domingo (24). Durante o fim de semana, foi emitido um alerta informando que as ondas poderiam chegar a até 3 metros.

No último fim de semana, o temporal que atingiu parte do território fluminense deixou 8 mortos e quase 600 pessoas desabrigadas.